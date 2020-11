Le previsioni meteo per domani, domenica 8 novembre

Domani, più o meno su tutta Italia, è prevista una giornata relativamente nuvolosa, ma quasi senza piogge. In genere, fatta eccezione per certe aree di Toscana ed Emilia-Romagna, ci sarà un cielo sereno o al massimo velato, con annuvolamenti locali e passeggeri. In previsione di un’eventuale uscita valutate però cosa potete fare in base all’area in cui siete: rossa, gialla o arancione.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.