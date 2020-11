Cosa succede adesso

Dopo quattro giorni dalle elezioni, oggi è diventato certo che Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. E che Trump è uno dei pochi presidenti della storia americana a non essere stato rieletto per un secondo mandato. Il conteggio dei voti non è ancora finito e le dimensioni della vittoria di Biden e Kamala Harris – la candidata vicepresidente – saranno chiare solo nei prossimi giorni: intanto però possiamo guardare un po’ più in là, capire cosa succederà nei prossimi mesi e capire meglio chi è, Joe Biden. Ne hanno parlato in diretta il vicedirettore del Post Francesco Costa e Luca Misculin.