La notte delle elezioni negli Stati Uniti non ha ancora dato verdetti. Trump ha vinto in alcuni stati in bilico, mostrandosi più forte di quanto descritto dalle previsioni per lui più pessimistiche, ma non abbastanza da permettergli di vincere le elezioni: e si sta palesando lo scenario – più volte evocato in queste settimane e previsto come possibile dai sondaggi – che si debba aspettare la conclusione dello scrutinio negli stati che impiegheranno però più tempo a contare i voti: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin.