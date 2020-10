L’India ha limitato ulteriormente l’autonomia del Kashmir

L’India ha approvato una norma che consente ai cittadini indiani di acquistare terreni nei territori del Jammu e Kashmir, il nome formale del Kashmir, lo stato indiano a maggioranza musulmana rivendicato dal Pakistan e oggetto di un’antica disputa territoriale. Il provvedimento, un emendamento al J&K Development Act, la legge che regola le autonomie della regione, cancella il diritto esclusivo per chi è «residente permanente nello stato» all’acquisto di terreni nello stato stesso.

La decisione ha provocato forti critiche da parte dei politici locali che denunciano una costante riduzione dei diritti del popolo del Kashmir da quando, lo scorso anno, è stato abolito lo statuto speciale, che era garantito dalla costituzione indiana fin dagli anni Cinquanta e che ne faceva una regione autonoma con proprie regole su residenza e proprietà.

Nell’ottobre del 2019 infatti l’India aveva diviso lo stato di Jammu e Kashmir in due diversi territori: uno che continuava ad avere lo stesso nome e un altro, al confine con la Cina, chiamato Ladakh. Da allora sono entrambi Territori dell’Unione ma, diversamente dagli Stati, che hanno governi propri, sono governati direttamente dal governo centrale. La decisione aveva provocato diffuse proteste nella regione. Lo “status speciale” al Kashmir era previsto dall’articolo 370 della Costituzione indiana in cui era anche contenuta la norma che garantiva la possibilità di acquisto solo ai residenti della regione e che ora il nuovo emendamento ha abolito.

Il primo ministro indiano Narendra Modi aveva detto che uniformare le regole in vigore nel Kashmir con il resto del paese avrebbe portato maggiore sviluppo nella regione. «Ci saranno nuove autostrade, nuove linee ferroviarie, nuove scuole, nuovi ospedali che porteranno allo sviluppo della popolazione di Jammu e Kashmir a nuovi livelli», aveva detto Modi. Reuters scrive che un alto funzionario del ministero dell’Interno, che ha voluto rimanere anonimo, ha dichiarato che «l’emendamento alle leggi sull’acquisto di terreni è una parte cruciale dei cambiamenti strutturali in corso in Jammu e Kashmir» e che «la regione dovrebbe essere governata come qualsiasi altra parte del paese».

Omar Abdullah, ex primo ministro dello stato di Jammu e Kashmir, ha criticato fortemente la decisione. Su Twitter ha scritto che l’emendamento «ha messo in vendita Jammu e Kashmir». Abdullah è una delle 5mila persone che lo scorso anno erano state incarcerate prima della abrogazione dell’autonomia del Kashmir. È stato rilasciato il 24 marzo 2020 dopo più di sei mesi di detenzione.

Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.

