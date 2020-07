“Ghost” poteva essere un fallimento totale

Qualche anno fa Demi Moore raccontò che quando le proposero il ruolo da protagonista femminile in Ghost, lei – non ancora trentenne e già famosa ma non ancora famosissima – era molto preoccupata. «È una storia d’amore», disse, «e c’è lui che è morto che cerca di salvare lei, e c’è una parte di commedia, ma alla fine è una storia d’amore». Moore raccontò di aver pensato che con queste premesse poteva essere «la ricetta per un disastro e un fallimento totale» oppure «qualcosa di davvero speciale e sorprendente». Fu evidentemente la seconda.

Ghost uscì negli Stati Uniti il 13 luglio 1990 e in Italia nell’autunno seguente: costato circa 20 milioni, di dollari finì per incassarne più di 500 in tutto il mondo. Fu il film più visto di quell’anno (davanti a Mamma, ho perso l’aereo, Pretty Woman e Balla coi lupi) e la videocassetta più noleggiata di quello successivo. Malgrado diverse recensioni piuttosto tiepide, fu candidato a cinque premi Oscar e ne vinse due: per la miglior sceneggiatura originale e per la miglior attrice non protagonista (Whoopi Goldberg).

E poi, certo, conteneva questa scena:

Ghost (Ghost – Fantasma nel suo ridondante titolo italiano) è però tanto altro, oltre alla scena del vaso. È un film che partendo da premesse più o meno strampalate riuscì a mescolare bene una serie di ingredienti e ad azzeccare una serie di momenti e alchimie tra attori e attrici, rendendosi interessante e peculiare sotto diversi punti di vista. Come ha scritto Scott Tobias sul Guardian, «aveva qualcosa per tutti: era una storia d’amore che sconfina nel trascendente, una commedia su una finta medium e un thriller su un complotto mortale». Ed era anche un film molto sfrontato nel suo punto di vista sull’amore (quello vero non finisce mai) e diretto nella sua tesi, che si può riassumere così: «Dio ha un piano per tutti noi e i buoni saranno separati dai cattivi con la stessa chiarezza con cui lo fa la sceneggiatura».

La sceneggiatura la scrisse Bruce Joel Rubin, che negli anni Ottanta aveva scritto quelle del film di fantascienza Brainstorm – Generazione elettronica e dell’horror Dovevi essere morta, e che in seguito avrebbe scritto quella di Deep Impact. Rubin disse di aver avuto l’idea dopo aver visto l’Amleto, e aggiunse che nella sua prima versione la storia era molto più cupa: forse anche per questo, dovette tenerla nel cassetto per qualche anno prima di trovare qualcuno disposto a investirci. Pur di vederla trasformata in film, Rubin dovette farsi andare giù il fatto che a dirigerla sarebbe stato, nel suo primo film in solitaria, Jerry Zucker, che insieme al fratello David e a Jim Abrahams aveva scritto e diretto la commedia demenziale L’aereo più pazzo del mondo e aveva collaborato ad altri progetti televisivi e cinematografici del trio.

In poche parole, Rubin temeva che il suo film serio e drammatico fosse trasformato pezzo dopo pezzo in un film comico, una sorta di parodia di quello che lui aveva in mente. La collaborazione tra i due fu laboriosa – si parla di 19 riscritture della sceneggiatura – ma evidentemente proficua, perché riuscirono a condensare tanta storia e tanti generi in poco più di due ore di film, aggiungendo parti più divertenti ma senza sconfinare mai nella comicità fine a se stessa.

Fu lenta anche la scelta dei protagonisti: sembra che Swayze fu selezionato dopo che erano stati presi in considerazione una decina di altri attori (compreso Bruce Willis, che nove anni dopo avrebbe fatto Il sesto senso) e sembra che fu solo dopo un suo consiglio che si pensò a Goldberg per il ruolo della medium. Si racconta invece che Demi Moore fu scelta soprattutto per la sua abilità nel piangere a comando (nel film avrebbe dovuto farlo molto) e che fu però lei a rendere il suo personaggio più risoluto e indipendente di come era stato scritto e a scegliere, senza comunicarlo prima al regista, di tagliarsi i capelli corti.

Swayze era già famoso per Dirty Dancing ma, come ha scritto il Guardian, fu soprattutto questo ruolo a imporlo come un sex symbol diverso da quelli che andavano per la maggiore degli anni Ottanta: più “gentile” e “rassicurante”, seppur comunque muscoloso e muscolare. Era tra l’altro un ruolo per niente facile: le scene per rendere fisicamente presente il personaggio (di nuovo: la scena del vaso) e per farne capire la bontà d’animo erano poche; in tutte quelle da “fantasma” Swayze dovette invece recitare senza contatti fisici con la sua amata e senza che la maggior parte degli altri personaggi potesse guardarlo e quindi interagire direttamente con lui.

Eppure il film trovò le giuste alchimie tra persone e personaggi e divenne quello che il Guardian ha definito: «qualcosa di raro come un unicorno e il prototipo di film che Hollywood non sembra più interessata a fare: una storia originale, dal basso budget, con una storia d’amore e qualcosa sotto di spirituale». Poco dopo la sua uscita nei cinema, la rivista Time ne parlò come di «un brutto film che piacerà a molti».

Chi arrivava al cinema avendo già visto il trailer comunque aveva già una buona idea di quello che il film sarebbe stato, perché il trailer è uno di quelli che fanno una gran sintesi di quasi tutta la trama: dalla morte di lui fino a quasi il finale; passando per i dubbi di lei, il praticantato da fantasma di lui e il rapporto di lui con la finta medium egoista che alla fine non è né finta né egoista, e (di nuovo) la scena del vaso.

Nel trailer manca la scena in cui lui (Sam) entra nel corpo della medium (Oda Mae) per poter ballare un’altra volta con lei (Molly); una scena che secondo molti sarebbe stata molto più d’effetto se a baciarsi e ad accarezzarsi fossero stati i corpi di Moore e Goldberg.

Altre scene che non sono quella del vaso ma che sono comunque entrate piuttosto prepotentemente nella memoria di molti spettatori sono tutte quelle che riguardano il fatto che lei dica a lui “ti amo” e che lui sia solito rispondere “idem”.

Nella versione originale “idem” (parola di nota origine latina) è però “ditto”, cioè il modo con cui in inglese si dice “idem” (a sua volta derivato dall’italiano “detto”).

Tornando invece (di nuovo) alla scena del vaso: si dice che il vaso si ruppe per errore e che Swayze e Moore continuarono a girare lo stesso. Ed è certo – qui sotto le prove – che senza “Unchained Melody”, canzone degli anni Cinquanta che Ghost fece tornare di gran voga, la scena non sarebbe stata la stessa.

C’è poi il finale, che vince a mani basse contro qualsiasi altro finale strappalacrime. Perché lei finalmente sente lui, e poi arriva una luce celestiale dall’alto e lei lo può persino vedere. Illuminato e angelico, che capisce che il suo lavoro è finito e se ne deve andare perché lassù “lo aspettano”. Però prima bacia l’amata, si congeda con la medium e dice infine a Molly che l’ama. Molly risponde come altrimenti non potrebbe e lui se ne va verso la luce dicendo «è meraviglioso, Molly, l’amore che hai dentro portalo con te».

In italiano Molly e Sam si dicono addio; in inglese il congedo è invece “see you“, ci vediamo.

A prescindere dalle parole, è un finale totale per una commedia romantica, che come ha scritto il Guardian, «è quel tipo di finale che nessuna storia d’amore convenzionale potrebbe raggiungere, perché Ghost trasforma il “vissero felici e contenti” in un “furono felici e contenti per l’eternità”, confermando che il paradiso esiste, che l’amore dura per sempre e che rivedremo i nostri cari».

Poteva essere, come tutto il resto del film, un fallimento totale, l’esagerato finale di una parodia involontaria, un thriller paranormale con un personaggio comico e al centro una storia d’amore di spropositata sdolcinatezza. È stato il più grande successo del suo anno e una delle storie d’amore cinematografiche più note degli ultimi – da oggi – trent’anni.