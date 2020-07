In Botswana centinaia di elefanti sono morti per cause ancora da chiarire

Nel nord del Botswana, stato dell’Africa meridionale che confina con Namibia, Zimbabwe e Sudafrica, negli ultimi due mesi più di 350 elefanti sono morti per cause ancora da chiarire. Già all’inizio di maggio era stata ritrovato un branco di elefanti morti nel delta del fiume Okavango e alla fine del mese erano stati conteggiati 169 decessi. Secondo fonti locali, riportate dal Guardian, ma che vogliono restare anonime, a metà giugno il numero degli elefanti morti era più che raddoppiato, con una concentrazione di circa il 70 per cento attorno ad alcune pozze d’acqua.

Nel delta del fiume Okavango vivono circa 1.500 elefanti, il 10 per cento degli esemplari dello Zimbabwe, che ospita un terzo di tutti gli elefanti africani. Niall McCann, direttore della ONG “National Park Rescue” del Regno Unito ha detto al Guardian: «Una massacro del genere non si vedeva da tempo, forse non si era mai visto. A parte nei periodi di siccità, non c’è mai stato un numero di morti così elevato».

Secondo gli ambientalisti, il bilancio degli elefanti morti potrebbe essere anche superiore ai 350 riferiti, perché le carcasse potrebbero trovarsi in zone del paese difficili da raggiungere. Sono stati inoltre osservati altri elefanti deboli e denutriti che potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni al bilancio totale dei morti.

350+ elephants have mysteriously died since May in Botswana, home to most of Africa's elephants, and officials are ruling out poaching.

Many appeared disoriented, "walking in circles" or falling to their faces. Experts say 2 possibilities are poison or an unknown disease. pic.twitter.com/IB060oGnD6

