Le previsioni meteo per domani, mercoledì 1 luglio

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, mercoledì 1 luglio sarà una giornata prevalentemente serena e calda al Sud e nuvolosa e piovosa al Nord. Tra mattina e pomeriggio pioverà soprattutto in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e nella zona di Torino. Di sera continuerà a essere nuvoloso e pioverà in provincia di Belluno e provincia di Milano, mentre di notte peggiorerà anche in tutto il Triveneto.

– Leggi anche: Il complesso problema degli asintomatici

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.