Le previsioni meteo per domani, domenica 28 giugno

Domani in Italia sarà una buona giornata, dal punto di vista del meteo. Su gran parte del Nord è previsto cielo sereno o con nuvole innocue, fatta eccezione per addensamenti più compatti e possibili rovesci previsti su diverse aree alpine e prealpine. È previsto bel tempo anche in gran parte del Centro Italia, con possibili ma deboli piogge nelle aree non costiere della Sardegna. Ci sarà bel tempo anche al Sud, dove si potranno vedere nuvole sulle aree montuose e, forse, deboli piogge.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.