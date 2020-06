Napoli-Inter di Coppa Italia in TV e in streaming

Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è la seconda partita di calcio che verrà disputata in Italia dopo la sospensione delle attività sportive. Si gioca questa sera alle 21 allo stadio San Paolo di Napoli, senza pubblico, e sarà trasmessa in chiaro. Per esigenze dettate dal nuovo calendario della stagione, l’edizione 2019/20 della Coppa Italia si concluderà nel giro di soli sei giorni. La vincente di stasera si qualificherà alla finale di mercoledì a Roma dove incontrerà la Juventus, che venerdì sera ha eliminato il Milan.

Dalla partita di andata sono passati 122 giorni. Lo scorso 12 febbraio il Napoli vinse a San Siro 1-0 grazie a un gol dello spagnolo Fabian Ruiz. Stasera quindi al Napoli basterà difendere il risultato ottenuto all’andata per qualificarsi alla finale di mercoledì. L’Inter invece deve assolutamente vincere. In caso di sua vittoria per 1-0 nei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore: i supplementari sono stati infatti eliminati per risparmiare minuti di gioco in vista della ripresa del campionato (qui il calendario di giugno). Per lo stesso motivo, le squadre potranno sostituire fino a cinque giocatori in campo.

Dove vedere Napoli-Inter

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Napoli-Inter verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1 a partire dalle 20.35 con il commento di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual. In streaming si potrà vedere tramite l’applicazione o il sito di Rai Play.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Martinez