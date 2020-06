Coppa Italia, il programma delle partite

Il calcio professionistico italiano riprenderà con le ultime tre partite di Coppa Italia in programma tra venerdì 12 e mercoledì 13 giugno. Venerdì sera Juventus e Milan si ritroveranno a Torino dopo il pareggio per 1-1 nell’andata giocata lo scorso 13 febbraio a San Siro. Il giorno seguente il Napoli potrà difendere in casa la vittoria per 1-0 ottenuta contro l’Inter a Milano il 12 febbraio. La finale si giocherà il mercoledì successivo allo Stadio Olimpico di Roma. In caso di parità in queste tre partite si andrà direttamente ai calci di rigore: i tempi supplementari sono stati eliminati per risparmiare alle squadre minuti di gioco in vista della ripresa del campionato (qui il calendario di giugno). Con la finale del 17 giugno la Coppa Italia assegnerà il primo tra i maggiori trofei calcistici d’Europa dalla ripresa della stagione.

