Coca-Cola è il nuovo sponsor principale della Coppa Italia

Coca-Cola diventerà ufficialmente il nuovo sponsor principale della Coppa Italia in sostituzione di TIM a partire dalla finale dell’edizione in corso, in programma mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: lo ha annunciato giovedì la Lega Serie A. Dopo la Supercoppa dello scorso dicembre, la multinazionale statunitense ha deciso di ampliare la sua collaborazione con il campionato di calcio italiano: nella prossima stagione continuerà a essere inoltre partner ufficiale della Serie A.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato l’accordo dicendo: «Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner. Questa partnership è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei club associati».

