Le previsioni del meteo di domani, martedì 2 giugno

Domani il cielo sarà coperto fin dal mattino sia al Nord che al Centro, in particolare sulle aree alpine e appenniniche dove potranno esserci dei temporali. Verso sera, la situazione migliorerà quasi ovunque. Al Sud, invece, a inizio giornata il cielo sarà sereno. Le nuvole aumenteranno via via e, dalla tarda mattinata, saranno più compatte sulle regioni tirreniche e nella Sicilia orientale. La sera, il tempo migliorerà sul versante adriatico.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.