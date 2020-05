La NBA di “The Last Dance”

Sono usciti oggi altri due episodi di The Last Dance, la serie su Netflix che racconta Michael Jordan e i Chicago Bulls degli anni Novanta. Nei nuovi episodi si parla soprattutto del terzo e del quarto titolo NBA di Jordan, della morte di suo padre, del successivo ritiro e del suo periodo da giocatore di baseball prima del ritorno con i Bulls. Ma più in generale, The Last Dance racconta inevitabilmente tutta la NBA degli anni Novanta, ovvero il periodo in cui il campionato raggiunse una dimensione mondiale, grazie a Jordan e ai Chicago Bulls, certo, ma anche grazie all’intuito del commissario David Stern e a tanti altri campioni raccolti in questa gallery fotografica.