Le novità su Netflix a maggio

Per chi è qui in cerca di nuove cose da guardare questo weekend la scelta principale è tra una nuova serie come Hollywood (dello stesso autore di Glee) o il dedicarsi a film non nuovissimi ma certamente di qualità, come Il divo, Easy Rider o Caccia a Ottobre Rosso. Tra qualche giorno, invece, il catalogo italiano di Netflix offrirà la serie di fantascienza Snowpiercer (che per primi incuriosirà i fan dell’omonimo film di Bong Joon-ho), la serie sul jazz The Eddy (dietro alla quale c’è il regista di La La Land) la serie comica Space Force (che probabilmente sarà molto meno di fantascienza di quanto si potrebbe pensare) e la quarta stagione di SKAM Italia (per adolescenti ma non solo per loro).

Primo maggio / 1

Hollywood

È una miniserie da sette puntate ambientata nella Hollywood del secondo dopoguerra, ideata da Ian Brennan e Ryan Murphy, che già avevano lavorato insieme per Glee e The Politician. Diversi critici non ne hanno parlato particolarmente bene, ma alcuni hanno fatto notare che se cercate qualcosa di leggero e che v’intrattenga, potrebbe fare al caso vostro.

Magic Mike

La storia di uno spogliarellista che fa lo spogliarellista per guadagnare i soldi necessari ad aprirsi ’azienda di mobili su misura. Il protagonista è Channing Tatum.

Il divo

Il film di Paolo Sorrentino sul presidente del Consiglio Giulio Andreotti, interpretato da Toni Servillo. A proposito: “Andreotti e il mito di Andreotti“.

Going Clear – Scientology e la prigione della fede

Un notevole documentario del 2015, basato sull’omonimo libro di Lawrence Wright: racconta le origini, i successi e i molti aspetti controversi di Scientology e del suo fondatore L. Ron Hubbard. A Scientology non piacque per niente, se eravate in cerca di un incentivo per guardarlo.

Primo maggio / 2

Easy Rider

Grande film su un grande viaggio attraverso gli Stati Uniti, con Dennis Hopper, Peter Fonda e Jack Nicholson. Raccontano che si chiami così per citare Easy Life, titolo americano del film italiano Il sorpasso.

Caccia a Ottobre Rosso

Film di trent’anni fa in cui Sean Connery è un ufficiale sovietico e Alec Baldwin un analista della CIA. È tratto da un libro di Tom Clancy ed è ambientato nel 1984, in piena Guerra fredda, quando un sottomarino sovietico – Ottobre Rosso – sta attraversando l’Atlantico per raggiungere le coste degli Stati Uniti.

Il fuggitivo

Del 1993, con Harrison Ford che interpreta un medico ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie, che si trova inseguito dalla polizia ma deve a sua volta cercare di trovare il vero colpevole.

Primo maggio / 3

Into the Night (prima stagione)

Una serie tv belga della cui trama si capisce molto poco, sia dal trailer che dalle descrizioni che ne sono state fatte. Si parla però di un aereo notturno partito da Bruxelles che deve sfuggire a una sorta di evento cosmico catastrofico che sta causando devastazioni in tutto il mondo.

L’altra metà

Storia di un ragazzo e di una ragazza innamorati della stessa ragazza.

All day and night

Parla di un ragazzo (Ashton Sanders, il Chiron adolescente di Moonlight) che sta per finire in prigione. Suo padre, a sua volta in carcere, è interpretato da Jeffrey Wright (che recita in Westworld, ma non stiamo qui a dirvi chi interpreta, che diventerebbe lunga).

5 maggio

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill

Un monologo comico, di uno dei più famosi comici americani.

8 maggio

Amiche per la morte (seconda stagione)

Seconda stagione di una black comedy che ha per protagoniste una vedova e una donna «eccentrica e ottimista che non è esattamente quello che sembra». Una è Christina Applegate, l’altra è Linda Cardellini.

The Eddy (prima stagione)

Una serie ambientata a Parigi e che parla di un jazz club e i cui primi due episodi sono stati diretti da Damien Chazelle, regista di La La Land. La sinossi cita anche la presenza di «pericolosi delinquenti»: non solo musica, quindi.

Valeria (prima stagione)

Una serie spagnola su una scrittrice in crisi creativa e coniugale. È tratta dai romanzi di Elisabet Benavent e i più scaltri tra voi già hanno capito come si chiama la protagonista.

15 maggio

SKAM Italia (quarta stagione)

Il remake italiano di una omonima serie norvegese, scritto e diretto da Ludovico Bessegato. Le prime tre stagioni si erano fatte notare per la qualità e una innegabile vicinanza – nei modi, nei temi, nei toni – alla realtà che racconta, cioè quella degli adolescenti di oggi. È per adolescenti, ma non è affatto sconsigliata nemmeno a chi adolescente non lo è più.

22 maggio

The Lovebirds

Era stato pensato per i cinema, ma poi sono cambiati i piani. È una commedia e i protagonisti sono Kumail Nanjiani e Issa Rae. Le premesse della trama sono chiarissime dal trailer.

8 mile

Look, if you had one shot, or one opportunity

To seize everything you ever wanted

In one moment, would you capture it or just let it slip?

Famoso film con il rapper Eminem, ispirato alla sua vita.

La donna che visse due volte

Uno dei migliori film di Alfred Hitchcock, e uno dei migliori casi di “era meglio il titolo originale“.

29 maggio

Space Force

Nel 2018 il presidente statunitense Donald Trump annunciò di voler creare una “Space Force“, una forza armata spaziale (un annuncio a cui in effetti ha poi dato seguito, sul serio). Questa è la serie, comica, che si immagina la storia di alcune delle persone incaricate di questa forza armata spaziale. Ci recita Steve Carell e l’ha creata Greg Daniels, lo storico autore della versione americana di The Office.

31 maggio

The Neon Demon

L’ha diretto Nicolas Winding Refn, il regista di Drive e Solo Dio Perdona, ed è un thriller/horror, definito da alcuni un “horror psicologico”. Elle Fanning interpreta un’aspirante modella che si trasferisce a Los Angeles e ha successo, poi succedono molte altre cose.

Snowpiercer

Una serie tratta dallo stesso fumetto da cui è stato tratto l’omonimo film di Bong Joon-ho, quello su un treno che viaggia in un mondo ghiacciato, con i ricchi in testa e i poveri in coda. Arriverà a maggio, ma non si sa quando.