Meteo: le previsioni per domani, martedì 28 aprile

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata piuttosto brutta, dal punto di vista meteorologico. Si inizierà con piogge al Nord-Ovest, in Toscana e nelle province di Trento e Sondrio. Poi, di pomeriggio, ci sarà un sostanziale peggioramento quasi ovunque: le uniche regioni in cui non pioverà saranno l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sardegna e la Basilicata. Di sera ci saranno schiarite al Centro-Nord, ma al Nord, in Campania e nel Lazio dovrebbe continuare a piovere. Di notte ci saranno miglioramenti, ma non in Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia occidentale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.