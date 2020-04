Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 15 aprile

Le previsioni per mercoledì dicono che la giornata inizierà con tempo sereno in quasi tutte le regioni, con l’eccezione di qualche nuvola al Nord-Ovest. Di pomeriggio ci saranno ulteriori schiarite e sarà soleggiato ovunque. Di sera la situazione rimarrà invariata e si annuvolerà solo in Sicilia, mentre di notte le nuvole si sposteranno sul versante tirrenico, verso Nord, e in Sardegna. In generale, comunque, non pioverà da nessuna parte e le temperature saranno comprese tra i 10 e i 20 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.