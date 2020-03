Le previsioni del tempo per domani, lunedì 30 marzo

Domani su gran parte del Nord Italia è previsto un cielo molto nuvoloso e coperto e in molte regioni le piogge sono date come molto probabili, con possibili temporali sulla Liguria e nevicate oltre i 1.000 metri su diverse aree dell’arco alpino (e, nel pomeriggio, anche sotto i 1.000 metri). Ci saranno tante nuvole anche in Sardegna e al Centro, con piogge attese sia sulle aree tirreniche che su quelle adriatiche. Una simile ed estesa nuvolosità è prevista anche al Sud, dove il tempo dovrebbe però migliorare nel tardo pomeriggio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.