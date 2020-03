L’ottava puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

In queste settimane in cui si sente fortissimo il bisogno di riempirisi le giornate, i tre di Joypad hanno pensato (sotto indicazione del peraltro direttore del Post) di parlare di giochi utili a tenere sotto controllo il livello di ansia. Campione indiscusso della categoria è ovviamente Animal Crossing: New Horizon, ma pure Everything, simulatore di beh, tutto, non scherza. Per evadere almeno virtualmente, dalla reclusione, Abzu, Elite Dangerous e No Man’s Sky sono perfetti, mentre se siete uomini del fare, allora in Minecraft e Dragon Quest Builders 2 potreste trovare un certo sollievo. Due consigli su tre sono invece legati alla pace che si trova nel mettere ordine al caos (Threes! e Tetris Effect) mentre il terzo è la solita improponibile proposta di Bordone, che questa volta è legata a delle uova.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.