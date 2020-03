La Francia ha deciso di fare come l’Italia

Alle 20 di questa sera il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un discorso alla nazione sull’emergenza provocata dall’epidemia di coronavirus (SARS-CoV-2). Nel discorso Macron ha annunciato che dal mezzogiorno di domani e per almeno 15 giorni nell’intero paese ci saranno restrizioni e limitazioni per molti versi simili a quelle in vigore in Italia da ormai una settimana. Il discorso ha fatto seguito a uno del 12 marzo, in cui Macron aveva annunciato, tra le altre cose, la chiusura di scuole e università e alla decisione, il 14 marzo di chiudere tutti i negozi e i servizi pubblici non essenziali.

Nel discorso di oggi Macron ha specificato che sarà necessario evitare assembramenti e limitare al minimo gli spostamenti personali. Nel suo discorso Macron ha usato più volte le parole «siamo in guerra», specificando ovviamente che si tratta di una «guerra sanitaria», contro un nemico «invisibile», per contrastare il quale servirà una «mobilitazione generale», senza «cedere al panico e al disordine».

Macron ha anche annunciato che sono sospese tutte le riforme attualmente in discussione nel paese e che sarà posticipato il secondo turno delle elezioni municipali (il cui primo turno si è svolto ieri). Nel discorso, è stata anche preannunciata la realizzazione di un ospedale speciale in Alsazia, nell’est del paese. Queste e altre misure, ha detto Macron, saranno specificate nel dettaglio nella giornata di domani.