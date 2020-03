Ursula von der Leyen ha proposto di chiudere i confini esterni dell’Unione Europea per almeno 30 giorni a causa del coronavirus

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto lunedì di avere proposto ai capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea di adottare nuove misure per frenare la diffusione del coronavirus, tra cui la chiusura dei confini esterni dell’Unione per almeno trenta giorni.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020