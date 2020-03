Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti i voli verso l’Europa per il coronavirus

Nella notte tra mercoledì e giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e per l’Europa per un periodo di trenta giorni a causa del coronavirus (SARS-CoV-2). La misura, che entrerà in vigore venerdì, non verrà applicata al Regno Unito.

Trump ha detto che la misura decisa dal suo governo è «dura ma necessaria» e ha definito il coronavirus una «orribile infezione», dopo essere stato accusato per giorni di avere sottostimato il problema.

Trump ha anche annunciato un piano che prevede prestiti alle piccole imprese allo scopo di ridurre gli effetti della diffusione del coronavirus sull’economia statunitense, e ha chiesto al Congresso di approvare misure per alleviare la pressione fiscale.

Leggi anche: La capitale statunitense del coronavirus

Secondo gli ultimi dati ufficiali, finora negli Stati Uniti sono risultate positive al coronavirus 1.135 persone, con 38 morti. Molti però temono che i casi possano essere molti di più. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, agenzia del dipartimento della Salute, ha detto al Congresso che la situazione peggiorerà e che quello che succederà nelle prossime settimane dipenderà dall’abilità del governo di prendere misure adeguate per contenere la diffusione del virus.