Le partite della 26ª giornata di Serie A e dove vederle

Le sei partite della 26ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 rinviate la scorsa settimana si giocano tra domenica e lunedì, senza pubblico come misura preventiva contro la diffusione del coronavirus. Le sei partite in programma andranno a completare il quadro dell’ultimo turno dopo le quattro giocate una settimana fa. Il campionato, tuttavia, è ancora a rischio sospensione: Parma-Spal è stata rinviata di oltre un’ora in attesa di una decisione da parte della Lega in seguito alle misure contenute nel nuovo decreto approvato dal governo. Inoltre, se anche un solo giocatore dovesse risultare positivo al coronavirus, la Serie A sarebbe costretta a sospendere tutte le attività per almeno quindici giorni, cosa che comprometterebbe la regolare conclusione della stagione.

Domenica

13.45

Parma-Spal [Dazn]

15.00

Milan-Genoa [Dazn]

Sampdoria-Verona [Sky]

18.00

Udinese-Fiorentina [Sky]

20.45

Juventus-Inter [Sky]

Lunedì

18.30

Sassuolo-Brescia [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Lazio 62 Juventus 60* Inter 54** Atalanta 48* Roma 45 Napoli 39 Milan 36* Verona 35** Parma 35** Bologna 34 Cagliari 32* Sassuolo 29** Fiorentina 29* Udinese 27* Torino 27* Lecce 25 Sampdoria 23** Genoa 22* Brescia 16* Spal 15*

* una partita in meno

** due partite in meno

***

