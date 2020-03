Le foto della Serie A a porte chiuse

I recuperi della 26ª giornata di Serie A sono iniziati nel primo pomeriggio di domenica, dopo dei momenti di confusione creati dalla decisione della Lega di posticipare Parma-Spal per valutare la sospensione del campionato in seguito alle misure contenute nel nuovo decreto approvato dal governo. Le partite tuttavia sono state successivamente confermate: Parma-Spal è iniziata alle 13.45 invece che alle 12.30. Sarà quindi un turno di campionato inedito e surreale per tutti, giocato interamente senza pubblico, con cerimonie ridotte al minimo e niente strette di mano. Tutto questo in attesa delle eventuali decisioni che verranno prese nel consiglio straordinario convocato dalla FIGC mercoledì 10 marzo: l’Associazione Calciatori chiede infatti la sospensione del campionato per salvaguardare i giocatori.