Le partite dell’ottava giornata di Serie A

Dopo la pausa per le partite delle Nazionali, sabato 19 ottobre riparte la Serie A maschile di calcio. Le partite più attese del weekend sono Juventus-Lazio, che si gioca sabato sera, e Roma-Inter, domenica sera. Il Napoli, primo in classifica, potrebbe avere l’occasione di aumentare un po’ il vantaggio: giocherà domenica all’ora di pranzo in casa dell’Empoli, mentre sabato alle 18 il Milan ospita l’Udinese.

Sabato 19 ottobre

ore 15

Como-Parma [DAZN]

Genoa-Bologna [DAZN]

ore 18

Milan-Udinese [DAZN]

ore 20:45

Juventus-Lazio [DAZN, Sky]

Domenica 20 ottobre

ore 12:30

Empoli-Napoli [DAZN]

ore 15

Lecce-Fiorentina [DAZN]

Venezia-Atalanta [DAZN]

ore 18

Cagliari-Torino [DAZN, Sky]

ore 20:45

Roma-Inter [DAZN]

Lunedì 21 ottobre

ore 20:45

Verona-Monza DAZN, Sky]

La classifica:

Napoli 16

Inter 14

Juventus 13

Lazio 13

Udinese 13

Milan 11

Torino 11

Atalanta 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Roma 10

Verona 9

Bologna 8

Como 8

Parma 6

Cagliari 6

Lecce 5

Genoa 5

Venezia 4

Monza 4