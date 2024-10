Secondo diversi giornali svedesi, il calciatore Kylian Mbappé è indagato per stupro in Svezia

Secondo diversi giornali svedesi il calciatore francese Kylian Mbappé, uno dei più forti e famosi al mondo, è indagato per un presunto stupro nei confronti di una donna avvenuto a Stoccolma una settimana fa, durante una breve vacanza di Mbappé in Svezia. La procura di Stoccolma ha annunciato di aver aperto un’indagine preliminare per un sospetto stupro avvenuto nell’hotel della città dove la settimana scorsa ha alloggiato il calciatore francese insieme al suo entourage, ma non ha confermato se l’indagine riguardi proprio Mbappé. I due tabloid svedesi che più stanno scrivendo del caso, Aftonbladet ed Expressen, sostengono che la persona sospettata di avere compiuto lo stupro sia proprio Mbappé.

Al momento non si sa molto sulle circostanze del presunto stupro. La settimana scorsa Mbappé avrebbe viaggiato a Stoccolma con un gruppo di amici e sarebbe stato tra le altre cose a cenare in un ristorante di lusso e poi in una discoteca, prima di tornare all’hotel. Aftonbladet scrive che Mbappé avrebbe prenotato il locale intero e che avrebbe organizzato una festa privata con i suoi amici e una trentina di donne. Al momento non si sa molto del sospetto stupro: né i giornali svedesi né la procura di Stoccolma hanno diffuso dettagli sulla donna o la presunta dinamica degli eventi.

Mbappé ha invece commentato la notizia online, scrivendo su X che si tratterebbe genericamente di una «fake news». Un suo portavoce ha detto invece all’agenzia di stampa francese AFP che le accuse della procura di Stoccolma «sono completamente false». Mbappé ha 25 anni e da pochi mesi è stato acquistato dalla squadra di calcio spagnola del Real Madrid. È considerato uno dei migliori calciatori al mondo: ha vinto per sette volte la Serie A francese e nel 2018 fu decisivo per la vittoria della nazionale francese ai Mondiali.