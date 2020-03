Dove vedere Juventus-Inter in TV e in streaming

Juventus-Inter, 173mo “derby d’Italia” nella storia del campionato italiano, si gioca stasera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. È uno dei sei recuperi della 26ª giornata di Serie A in programma fra oggi e domani: tutti verranno disputati senza pubblico come misura contro la diffusione del coronavirus.

La Juventus non arriva bene a questo particolare derby d’Italia, dopo la brutta sconfitta subita a Lione in Champions League e tante prestazioni poco brillanti in campionato. Ma come spesso è accaduto nella sua storia recente, dalle difficoltà potrebbe trovare ancora una volta le motivazioni per riprendersi. L’Inter invece crede nello Scudetto, come testimoniano gli investimenti nel mercato invernale, ma ha giocato l’ultima partita con la formazione titolare quasi un mese fa, nella sconfitta di Roma contro la Lazio. È stata inoltre una delle squadre più penalizzate dai rinvii e se il campionato dovesse continuare potrebbe ritrovarsi a giocare una lunga serie di partite ravvicinate.

Dove vedere Juventus-Inter

Juventus-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku