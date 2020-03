Le partite della 26ª giornata e dove vederle

Le sei partite della 26ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 rinviate la scorsa settimana verranno giocate tra domenica e lunedì senza pubblico su disposizione del Consiglio dei ministri come misura contro la diffusione del coronavirus. Le sei partite in programma andranno a completare il quadro dell’ultimo turno dopo le quattro giocate una settimana fa. Il campionato, tuttavia, è ancora a rischio sospensione: se anche un solo giocatore dovesse risultare positivo al coronavirus, la Serie A sarebbe costretta a sospendere tutte le attività per almeno quindici giorni, cosa che comprometterebbe la regolare conclusione della stagione.

Domenica

12.30

Parma-Spal [Dazn]

15.00

Milan-Genoa [Dazn]

Sampdoria-Verona [Sky]

18.00

Udinese-Fiorentina [Sky]

20.45

Juventus-Inter [Sky]

Lunedì

18.30

Sassuolo-Brescia [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Lazio 62 Juventus 60* Inter 54** Atalanta 48* Roma 45 Napoli 39 Milan 36* Verona 35** Parma 35** Bologna 34 Cagliari 32* Sassuolo 29** Fiorentina 29* Udinese 27* Torino 27* Lecce 25 Sampdoria 23** Genoa 22* Brescia 16* Spal 15*

* una partita in meno

** due partite in meno

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.