Meteo: le previsioni per domani, sabato 7 marzo

Le previsioni meteo per sabato dicono che la giornata inizierà prevalentemente nuvolosa e con pioggia al Sud, in particolare in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Poi, di pomeriggio, migliorerà al Nord ma peggiorerà in tutte le regioni del Centro e del Sud, con l’eccezione delle province di Roma, Viterbo, Latina, Cagliari e Cosenza. Di sera ci saranno invece schiarite nelle regioni del Centro (Lazio e Campania), ma continuerà a piovere in Abruzzo, Molise, e in tutte le altre regioni del meridione. Nelle ore notturne ci saranno lievi miglioramenti sulle isole, mentre è prevista pioggia in Campania.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.