Lione-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Lione-Juventus è uno dei due ottavi di finale di andata di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 al Parc Olympique di Lione, in Francia, e sarà trasmessa da Sky. La Juventus si presenta alla fase a eliminazione diretta di Champions League tra le favorite per la vittoria della coppa. Il Lione è una squadra ampiamente alla sua portata, e infatti la Juventus è largamente favorita per il passaggio del turno. Ha un solo giocatore indisponibile, Merih Demiral, mentre Khedira, Higuain e Douglas Costa non sono nelle condizioni migliori.

Gli avversari del Lione si trovano in una situazione ancora piuttosto complicata, dopo l’esonero dell’allenatore brasiliano Sylvinho, sostituito lo scorso ottobre da Rudi Garcia, ex allenatore della Roma. Garcia ha risollevato la squadra, ma non del tutto. La qualificazione agli ottavi è arrivata per un soffio, mentre in campionato è settima a sette punti dal terzo posto. A complicare ulteriormente la stagione ci si è messo anche l’infortunio di uno dei suoi migliori giocatori, l’olandese Memphis Depay, la cui stagione di fatto è già finita.

Dove vedere Lione-Juventus

Lione-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece una guida per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nella stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lione-Juventus

Lione (3-4-3) Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier

Juventus (4-3-3) Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanić, Bentancur; Cuadrado, Ronaldo, Dybala