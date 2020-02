Milan-Juventus di Coppa Italia in TV e in streaming

Milan-Juventus è la seconda semifinale di andata di Coppa Italia. Si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 70 mila spettatori. Dopo il derby perso in rimonta contro l’Inter, il Milan ha la possibilità di reagire stasera in coppa contra una Juventus favorita ma non imbattibile che viene da una sconfitta in campionato contro il Verona. La semifinale di ritorno si giocherà a Torino mercoledì 4 marzo. La vincente si qualificherà per la finale di Roma, dove affronterà una tra Inter e Napoli.

Dove vedere Milan-Juventus

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Milan-Juventus verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, UEFA Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo