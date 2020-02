Festival di Sanremo: la scaletta di sabato e le classifiche provvisorie

Sabato sera ci sarà la serata finale della 70esima edizione del Festival di Sanremo e ne sarà scelto e annunciato il cantante, o il gruppo, vincitore. I concorrenti sono passati da 24 a 23 dopo l’esclusione di Bugo e Morgan e oggi in conferenza stampa Amadeus ha detto che Bugo non canterà nemmeno fuori gara. A condurre il festival insieme ad Amadeus ci saranno Fiorello, Tiziano Ferro (che farà un medley di “Non me lo so spiegare”, “Ed ero contentissimo” e “Per dirti ciao”), Sabrina Salerno (che canterà a sua volta) e Francesca Sofia Novello. L’ordine di esibizione dei cantanti rimasti in gara è questo:

Michele Zarrillo Elodie Enrico Nigiotti Irene Grandi Alberto Urso Diodato Marco Masini Piero Pelù Levante Achille Lauro Pinguini Tattici Nucleari Junior Cally Tosca Le Vibrazioni Raphael Gualazzi Francesco Gabbani Rita Pavone Anastasio Riki Giordana Angi Paolo Jannacci Elettra Lamborghini Rancore

Gli ospiti della serata saranno: il tenore Vittorio Grigolo; il gruppo cubano Gente de zona; Biagio Antonacci; il ballerino Ivan Cottini, malato di sclerosi multipla; Wilma De Angelis, che tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta partecipò al festival di Sanremo nove volte; Mara Venier; Cristiana Capotondi; Christian De Sica con il cast del film Pop Corn e l’attore Edoardo Pesce che presenterà la fiction Rai dedicata ad Alberto Sordi.

Non c’è un’unica classifica provvisoria, ma due distinte classifiche: quella della sala stampa diffusa ieri sera e quella basata sui giudizi della giuria demoscopica elaborata dopo le prime tre serate. Questa sera voteranno di nuovo sia la giuria demoscopica che la sala stampa e, in aggiunta, anche il pubblico attraverso il televoto. In entrambe le classifiche provvisorie Francesco Gabbani, già vincitore del festival del 2017, è ai primi posti.