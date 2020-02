Le previsioni meteo per domani, sabato 8 febbraio

Il bel tempo delle ultime settimane continuerà anche nel weekend. Sabato sarà nuvoloso solo nel Nord-Ovest, di mattina, mentre nel resto d’Italia sarà sereno. Di pomeriggio dovrebbe annuvolarsi anche in Sardegna, in Lombardia e in Toscana. Di sera e di notte le nuvole dovrebbero estendersi a tutto il Nord e al Centro, con nebbia diffusa un po’ ovunque ma sempre senza pioggia. Al Sud invece continuerà a essere sereno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.