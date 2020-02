8 momenti del discorso sullo stato dell’Unione

Martedì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto davanti al Congresso il discorso sullo stato dell’Unione, un appuntamento rituale della politica statunitense, con cui il presidente si rivolge ai parlamentari e al paese per fare il punto sulla sua attività e le condizioni della nazione. Il discorso è arrivato con poche ore di anticipo al voto finale del Senato sul processo di impeachment nei confronti di Trump, che si terrà mercoledì: il Senato è a maggioranza Repubblicana, è quindi quasi sicuramente il presidente verrà assolto da tutte le accuse a suo carico. Durane i 78 minuti di discorso, Trump non ha mai citato direttamente il processo di impeachment.

Il discorso è arrivato anche in concomitanza con i risultati delle primarie Repubblicane e Democratiche in Iowa. Le prime sono state vinte da Trump, ma è stata una formalità visto che non aveva praticamente avversari, mente delle seconde si sta continuando a discutere anche a distanza di ore a causa di un enorme pasticcio, che ha impedito la diffusione di risultati solidi nelle ore successive al voto.

Trump ha iniziato il suo discorso elencando i successi della sua amministrazione in campo economico, e parlando di un “great American comeback” (“una grande ritorno dell’America”), e criticando le posizioni dei Democratici riguardo le politiche sull’immigrazione e sulla sanità. A proposito della riforma sanitaria “Medicare for All”, sostenuta soprattutto dai candidati democratici Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, Trump ha detto: «Non permetteremo mai che il socialismo distrugga il sistema sanitario statunitense». Di seguito, in 8 punti, le cose principali che sono successe:

1. Nancy Pelosi che straccia il discorso di Trump

Poco prima di iniziare il discorso, Trump si è avvicinato al suo vice Mike Pence e alla speaker della Camere Nancy Pelosi per consegnare loro una copia del discorso. Mentre passava il documento a Pelosi, lei gli ha offerto la mano per stringerla ma Trump non ha ricambiato la stretta e si è girato in fretta, mormorando “thank you”. Alla fine del discorso, poi, mentre il Congresso applaudiva, Pelosi ha preso i fogli del discorso di Trump e li ha strappati platealmente, tenendoli ben in vista in modo che fosse ripresa dalle telecamere e fotografata.

2. Immigrazione

Uno dei temi principali toccati da Trump è stato quello dell’immigrazione: ha chiesto al Congresso di approvare una legge che vieti l’assistenza sanitaria gratuita per gli immigrati illegali, e un’altra che permetta alle vittime di crimini compiuti da questi ultimi di fare causa contro le cosiddette “città santuario”, cioè le città che garantiscono protezione agli immigrati irregolari che non violano la legge. Trump ha anche detto che la sua amministrazione in questi anni ha costruito più di 160 km di un «muro lungo, alto e molto forte» al confine con il Messico, una delle sue principali promesse elettorali. In realtà, finora sono stati sì costruiti nuovi pezzi di muro, ma solo per sostituire quelli già esistenti: in tutto i pezzi di muro davvero nuovi sono poco meno di 2 km.

3. La medaglia consegnata a Rush Limbaugh

Durante il discorso Trump si è rivolto a Rush Limbaugh, conduttore radiofonico molto noto negli Stati Uniti per le sue posizioni conservatrici. Limbaugh, che ha assistito al discorso seduto vicino alla first lady Melania Trump, lunedì aveva annunciato di aver un cancro ai polmoni in fase terminale. Trump ha elogiato il lavoro di Limbaugh, definendolo «il più grande lottatore e vincitore che si potrebbe conoscere», e poi ha annunciato a sorpresa che gli avrebbe conferito la Presidential Medal of Freedom, la più importante onorificenza civile statunitense, che gli è stata messa al collo subito dopo da Melania Trump.

First lady Melania Trump presents the Presidential Medal of Freedom to Rush Limbaugh. The conservative radio host recently announced an advanced cancer diagnosis https://t.co/C3Wm2ERpwP pic.twitter.com/rMnJUse6mA — CBS News (@CBSNews) February 5, 2020

4. L’omaggio a Charles McGee

Un altro momento molto teatrale del discorso di Trump è stato quando ha reso omaggio a Charles McGee, uno degli ultimi soldati ancora in vita che hanno combattuto nei Tuskegee Airmen, un reparto di piloti di caccia riservato agli uomini di colore durante la Seconda Guerra Mondiale. Insieme a McGee, che ha 100 anni, c’era anche suo nipote di 13 anni, Iain Lanphier, che secondo Trump in futuro vorrebbe entrare nella United States Space Force (USSF), la nuova forza astronautica militare degli Stati Uniti d’America, che si occuperà delle esplorazioni spaziali.

President Trump introduces Iain Lanphier, a 13-year-old who aspires to join the U.S. Space Force, and his 100-year-old great-grandfather Charles McGee, a Tuskegee Airman https://t.co/C3Wm2ERpwP pic.twitter.com/YAnjd7KTPS — CBS News (@CBSNews) February 5, 2020