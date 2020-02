Che storia ha Rula Jebreal

Rula Jebreal è la giornalista palestinese conosciuta da molti anni nella televisione italiana che parteciperà stasera al Festival di Sanremo, dove reciterà un monologo sulla violenza contro le donne. Jebreal, che ha 47 anni, è malvista dalla destra italiana, principalmente per le sue posizioni nettamente pro-Palestina: per questo, la sua partecipazione al Festival è stata accompagnata da prevedibili polemiche, alimentate tra gli altri da Matteo Salvini, che ancora prima che si sapesse di cosa avrebbe parlato aveva detto che non si deve usare il palco di Sanremo «per fare comizi».

Jebreal è nata a Haifa, in Israele: suo padre era un imam di Gerusalemme con origini nigeriane; la madre di Jebreal si uccise quando lei era piccola «dopo un’infanzia di violenze tra i 13 e i 18 anni», ha detto in un’intervista a Vanity Fair spiegando la decisione del tema del suo monologo a Sanremo. Jebreal crebbe in un collegio di Gerusalemme e negli anni Novanta si trasferì in Italia grazie a una borsa di studio con la quale si diplomò in fisioterapia a Bologna.

Cominciò a lavorare nei giornali locali prima scrivendo di cronaca e poi di politica estera, e grazie al suo attivismo per la causa palestinese fece le sue prime apparizioni televisive all’inizio degli anni Duemila. Dopo aver trovato lavoro come redattrice a La7, iniziò una rapida carriera nella rete conducendo prima l’edizione notturna del telegiornale e poi l’edizione estiva del talk show mattutino Omnibus. Raggiunse però la vera notorietà collaborando con Michele Santoro nella trasmissione Annozero.

Oltre che per la sua carriera da giornalista televisiva e per il suo attivismo per la causa palestinese, Jebreal è conosciuta anche per la relazione che ebbe con il regista americano Julian Schnabel, quello di Basquiat e Lo scafandro e la farfalla, con il quale per alcuni anni formò una coppia piuttosto raccontata dai tabloid americani e piuttosto nota nel mondo dell’arte e della cultura newyorkese. Da uno dei diversi romanzi scritti da Jebreal, La strada dei fiori di Miral, Schnabel trasse il film Miral, con Freida Pinto. Jebreal e Schabal non sono più una coppia da molti anni: nel frattempo lei si è sposata – e poi divorziata – con il banchiere americano Arthur Altschul Jr.