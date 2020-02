Le previsioni meteo per domani, mercoledì 5 febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì dicono che sarà sereno quasi per tutta l’Italia, con qualche eccezione. Al Nord è prevista neve di mattina nel bellunese e in Trentino-Alto Adige, al confine con l’Austria e la Svizzera, mentre nelle altre regioni sarà soleggiato. Per tutto il giorno, poi, la situazione sarà stazionaria, con qualche annuvolamento notturno in Lombardia.

Al Centro sarà sereno di mattina e di pomeriggio nel Lazio, in Umbria, in Toscana e nelle Marche, mentre in Abruzzo e in Molise comincerà a piovere tra pomeriggio e sera.

Al Sud, infine, è prevista pioggia in Puglia di mattina e di pomeriggio anche in Basilicata, Campania e sullo stretto di Messina. Di sera e di notte, poi, dovrebbe piovere anche in Calabria e sulla costa settentrionale della Sicilia, mentre ci sarà una schiarita in Puglia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.