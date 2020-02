I migliori spot del Super Bowl 2020

Il Super Bowl disputato nella notte all’Hard Rock Stadium di Miami sarà l’evento televisivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti, a meno di avvenimenti eccezionali. Si può già prevederlo con una certa sicurezza perché succede ininterrottamente da decenni. Quello del 2014, per esempio, venne seguito in diretta da circa 114 milioni di telespettatori, tuttora il record per la trasmissione più vista nella storia della televisione americana. Per il Super Bowl di Miami era previsto un pubblico di poco inferiore, ma comunque superiore ai 98 milioni dell’anno scorso, motivo per il quale gli spot pubblicitari di trenta secondi trasmessi nel corso della partita sono costati dai quattro ai cinque milioni e mezzo di euro. Fra i più attesi c’erano quelli di Bill Murray per Jeep, dato che ieri era il Giorno della marmotta, Ellen DeGeneres per Amazon, il primo di Facebook a un Super Bowl e lo spot di Coca Cola con Martin Scorsese.

Rocket Mortgage

Con Jason Momoa

Hulu

Con Tom Brady

Mountain Dew

Con Bryan Cranston

Hyundai

Con John Krasinski, Chris Evans

Hard Rock International

Con Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, DJ Khaled

Pringles

Con Rick e Morty

Coca Cola

Con Martin Scorsese, Jonah Hill

Google

Bud Light Seltzer

Con Post Malone

Amazon Alexa

Con Ellen DeGeneres, Portia de Rossi

T-Mobile

Con Anthony Anderson e sua madre Doris

Jeep

Con Bill Murray

Audi

Con Maisie Williams

Facebook

Con Chris Rock e Sylvester Stallone

Microsoft

Con Katie Sowers