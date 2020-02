Com’è andato il Super Bowl di Miami

La 54ª edizione del Super Bowl, la finale della National Football League, si è disputata nella notte all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. È stata vinta dai Kansas City Chiefs, che hanno battuto 31-20 i San Francisco 49ers in una partita a lungo equilibrata, in parità fino all’intervallo e risolta soltanto all’ultimo quarto. Nell’anno del centesimo anniversario del campionato NFL, i Kansas City Chiefs sono quindi tornati a vincere un Super Bowl dopo cinquant’anni dal loro primo e fin qui unico titolo.

Come era stato previsto nelle ultime due settimane, il Super Bowl di Miami è stato deciso dal confronto tra la difesa dei San Francisco 49ers e l’attacco dei Kansas City Chiefs. Quest’ultimo, dopo un buon inizio, è andato in difficoltà nel secondo tempo. Il quarterback Patrick Mahomes — probabilmente il giocatore più atteso della partita — non è sembrato brillante come al suo solito, facendosi intercettare diversi lanci. La difesa di San Francisco ha fatto inizialmente il suo dovere, mentre l’attacco guidato dal quarterback Jimmy Garoppolo è arrivato a guadagnare fino a dieci punti di vantaggio all’inizio dell’ultimo quarto. Negli ultimi concitati minuti, però, Kansas City ha completato la rimonta riportandosi nuovamente in vantaggio con due touchdown.

Gli unici due Super Bowl giocati prima di questo da Kansas City furono quelli del 1967 e del 1970: nel primo perse contro i Green Bay Packers di Vince Lombardi, il leggendario allenatore italoamericano che dà il nome al trofeo dei vincitori. L’allenatore degli Chiefs, Andy Reid, è riuscito invece a vincere il primo Super Bowl in carriera a 61 anni, dopo che nel 2004 lo perse allenando i Philadelphia Eagles. Il giocatore simbolo della squadra è naturalmente il quarterback, ma un quarterback speciale. Si tratta del 24enne Mahomes, figlio di Pat Mahomes, ex lanciatore con undici stagioni nella Major League Baseball. È considerato un predestinato in grado di giocare in qualsiasi situazione, e ora è il primo quarterback della nuova generazione ad aver vinto un titolo da MVP.