Lo show del Super Bowl con Shakira e Jennifer Lopez

Nell’intervallo del Super Bowl tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si è tenuto il tradizionale spettacolo di un quarto d’ora, quest’anno curato dall’agenzia Roc Nation del rapper Jay-Z, partner artistico della NFL presente all’Hard Rock Stadium di Miami con la moglie Beyoncé. Sul palco si sono esibite Shakira e Jennifer Lopez, due artiste latine scelte per rappresentare la grande influenza culturale ispanica di Miami. Insieme a loro si sono esibiti brevemente anche la figlia di Lopez, Emme Rodriguez, e il cantante colombiano J Balvin.

