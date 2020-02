La notte del Super Bowl

A una settimana esatta dall’assegnazione dei premi Oscar, e una settimana dopo la cerimonia dei premi Grammy — l’equivalente musicale degli Oscar — questa notte negli Stati Uniti sarà il turno dell’evento sportivo più importante dell’anno, il Super Bowl, la finale del campionato professionistico più popolare d’America, e l’unica finale di un campionato professionistico nordamericano che si disputa in una singola partita di qualche ora, in un giorno soltanto dell’anno. Le due squadre ad essersi guadagnate il diritto di giocarlo tramite i playoff sono i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, la cui grande storia aggiunge significati a un Super Bowl già di per sé atteso per tanti diversi motivi.

Per iniziare con le ragioni che interessano di più al pubblico non americano e magari nemmeno troppo esperto di football, quello che si disputa stanotte all’Hard Rock Stadium di Miami sarà l’evento televisivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti, più del discorso del presidente sullo stato dell’Unione o della cerimonia degli Oscar. Succede ininterrottamente dagli anni Settanta: nove delle dieci trasmissioni più viste nella storia della televisione statunitense sono edizioni del Super Bowl.

Il Super Bowl del 2014 vinto dai New England Patriots di Tom Brady venne seguito in diretta da circa 114 milioni di telespettatori, un record ancora imbattuto. Questa notte è previsto un audience di poco inferiore, motivo per il quale il prezzo di uno spot pubblicitario di trenta secondi da trasmettere nel corso della partita è costato dai quattro ai cinque milioni e mezzo di euro.

Gli spot sono stati venduti tutti lo scorso novembre da Fox, le rete che con NBC e CBS si alterna nella trasmissione del Super Bowl con una rotazione triennale. Alla vigilia delle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni di novembre, si sa già che verranno trasmessi gli spot di due candidati: uno del presidente in carica Donald Trump, che si presenterà per la rielezione con il Partito Repubblicano, e uno dell’ex sindaco di New York Michael Bloomberg, in corsa tra i Democratici. Verranno entrambi trasmessi fra i primi spazi della serata, quindi prima del grande show a metà partita che farà durare mezzora l’intervallo e non la metà come succede di solito. Quest’anno, in uno spettacolo curato dall’agenzia Roc Nation del rapper Jay-Z, si esibiranno Jennifer Lopez e Shakira.

Sul piano sportivo, le premesse sono altrettanto buone. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers sono due squadre forti in modi completamente diversi tra loro: nella storia, nel gioco e anche che negli interpreti.

Kansas City ha vinto il suo unico Super Bowl cinquant’anni fa, dopo che nel 1967 giocò la prima edizione perdendola contro i Green Bay Packers di Vince Lombardi, il leggendario allenatore italoamericano che dà il nome al trofeo in palio stanotte. Il loro allenatore, Andy Reid, arriva a giocarsi il secondo Super Bowl in carriera a 61 anni, dopo che nel 2004 lo perse con i Philadelphia Eagles. Il giocatore simbolo di Kansas City è naturalmente il quarterback, ma un quarterback speciale. Si tratta del ventiquattrenne Patrick Mahomes, figlio di Pat Mahomes, ex lanciatore dei New York Mets. È un predestinato a cui riesce tutto: lancia lungo, lancia in corsa, lancia senza guardare.

Mahomes è esattamente il contrario di Jimmy Garoppolo, il quarterback dei San Francisco 49ers. Ha 28 anni, ha chiare origini italiane e fino a tre anni fa era la riserva di Tom Brady nei New England Patriots. Arrivò a San Francisco insieme all’allenatore Kyle Shanahan, l’esatto opposto di Andy Reid. Shanahan ha 40 anni, è alla sua prima esperienza da capo allenatore in NFL ma è letteralmente cresciuto nel mondo del football, essendo figlio di Mike Shanahan, vincitore di due Super Bowl con i Denver Broncos. A differenza degli Chiefs, i 49ers si sono fatti strada fino alla finale del campionato giocando un football vecchio stampo, lanciando poco e correndo molto. Tutte le azioni, comunque, passano per le mani di Garoppolo.

Per il Super Bowl di Miami non c’è un chiaro favorito, un altro motivo che va a favore dello spettacolo atteso in campo. I bookmakers danno leggermente in vantaggio i San Francisco 49ers, che in caso di vittoria otterrebbero il sesto successo nella loro storia, come i New England Patriots e i Pittsburgh Steelers, fin qui le squadre più titolate del campionato.

