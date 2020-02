Il Super Bowl tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers in TV

Nella notte tra domenica e lunedì Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers giocheranno il Super Bowl, la finale del campionato di football NFL nonché l’evento più seguito dell’anno negli Stati Uniti. La 54ª edizione del Super Bowl si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, a partire da mezzanotte e mezza. Nelle finali di Conference disputate due settimane fa, Kansas City e San Francisco hanno battuto rispettivamente Tennessee e Green Bay. Kansas City tornerà a giocarsi il titolo dopo esattamente cinquant’anni dall’ultima volta, con la possibilità di vincere il secondo Super Bowl della sua storia. San Francisco invece — ultima squadra di Colin Kaepernick — potrebbe ottenere il suo sesto successo.

Dove vedere il Super Bowl 2020

Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili, con il commento di Roberto Gotta, Matteo Gandini e Roberto Marchesi. In chiaro verrà trasmesso invece da Mediaset sul canale 20 — in streaming qui — con il commento di Federico Mastria e Alessandro Trabattoni. Chi invece vuole guardarlo con la copertura originale, e quindi con gli spot pubblicitari, può acquistare qui il Super Bowl Pass ufficiale della NFL a partire da 19,99 euro.

