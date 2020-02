Le foto del nuovo ospedale di Wuhan

Da lunedì 3 febbraio sarà operativo l’ospedale Huoshenshan a Wuhan, una delle due strutture costruite appositamente per ospitare i pazienti infetti dal nuovo coronavirus (2019-nCoV). La costruzione era stata annunciata giovedì 23 gennaio e i lavori saranno conclusi nel termine di tempo stabilito.

L’ospedale è stato costruito con elementi prefabbricati in un’area dove avrebbe dovuto sorgere un centro vacanze per i lavoratori della regione, nei pressi di un piccolo lago. Il nuovo ospedale avrà 1.000 posti letto e occuperà un’area di 25mila metri quadrati.

Le persone morte per il coronavirus sono 305: tutte in Cina tranne un uomo cinese residente a Wuhan deceduto sabato nelle Filippine. I casi di contagio sono più di 14.600 in tutto il mondo, più di 9mila dei quali nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan.

