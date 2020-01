Le foto dell’invasione di locuste in Kenya

Il Kenya è colpito dalla più grave invasione di locuste del deserto degli ultimi 70 anni, ha fatto sapere l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Negli ultimi mesi decine di migliaia di locuste avevano danneggiato 70mila ettari di terreno in Somalia e in Etiopia, rovinando i raccolti e minacciando l’approvvigionamento di cibo degli allevamenti: da lì sono arrivate anche in Kenya.

Le locuste migrano con il vento, e possono percorrere 150 km in un singolo giorno. Uno sciame di piccole dimensioni può danneggiare e consumare in una giornata una quantità di risorse che potrebbe sfamare 35mila persone. Le locuste mangiano inoltre il foraggio destinato agli animali, mettendo a rischio gli allevamenti.

Per fermarle servono circa 70 milioni di dollari per spargere pesticidi sui campi con gli aerei ma è una misura impraticabile in tutta l’area colpita dall’invasione, specialmente in Somalia, a causa dell’instabilità e dei conflitti in corso. Al momento il Kenya possiede 4 aerei per farlo e non sono sufficienti.

Quando a marzo arriveranno le piogge causando la crescita di nuova vegetazione nella regione, il numero di locuste potrebbe aumentare 500 volte, ha avvertito la FAO.