Oggi in Emilia-Romagna si sta votando per l’elezione del nuovo presidente di regione e per il rinnovo dell’Assemblea legislativa regionale. I seggi sono stati aperti alle 7 di domenica mattina e lo resteranno fino alle 23: a quel punto comincerà la conta dei voti, che dovrebbe proseguire per alcune ore nella notte tra domenica e lunedì.

I due candidati principali sono Stefano Bonaccini del PD, presidente uscente della regione e sostenuto da tutto il centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega appoggiata dal centrodestra. Dopo che per diverso tempo Borgonzoni era sembrata in grosso vantaggio, gli ultimi sondaggi prima della pausa elettorale avevano dato i due candidati molto vicini tra loro e in tanti si aspettano che l’elezione del nuovo presidente venga decisa da una ridotta differenza di voti.

Il PD e la sinistra sono storicamente molto forti nella regione, una delle più ricche e meglio amministrate del paese, ma negli ultimi anni si sono spesso trovati in difficoltà nel mantenere i loro consensi. Alle elezioni del novembre 2014, ad esempio, l’attuale presidente Bonaccini fu eletto con un’affluenza bassissima (appena il 37 per cento degli aventi diritto) e con una percentuale inferiore rispetto a quelle che ottenevano i suoi predecessori (49 per cento). Negli ultimi cinque anni la situazione per il centrosinistra è ulteriormente peggiorata. Alle europee dello scorso maggio, col 67 per cento di affluenza, la Lega è risultata il primo partito in regione, con il 33 per cento e quasi 760 mila voti, un discreto vantaggio rispetto ai 703 mila voti raccolti dal PD.