In Emilia-Romagna è in vantaggio Bonaccini

Secondo le prime proiezioni il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è in vantaggio alle elezioni regionali in Emilia-Romagna: la proiezione di SWG parla di un margine di circa 8 punti sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni; la proiezione di Opinio dà Bonaccini in vantaggio di soli 2,3 punti.

La proiezione di SWG, realizzate per La7 con un campione dell’11 per cento dei voti, dà Bonaccini al 51,8 per cento dei voti e Borgonzoni al 41,5 per cento dei voti. Il risultato definitivo arriverà nelle prossime ore, ma il vantaggio dato a Bonaccini è molto ampio e difficilmente potrà essere ribaltato.

Il consorzio Opinio (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi e Emg) ha diffuso la sua seconda proiezione, in cui Bonaccini è dato in vantaggio di soli 5 punti su Borgonzoni.

Sempre secondo SWG, il primo partito sarebbe il Partito Democratico, con il 31,7 per cento dei voti, seguito dalla Lega con il 31,4 per cento dei voti.

In Emilia-Romagna si è votato per l’elezione del nuovo presidente di regione e per il rinnovo dell’Assemblea legislativa regionale. Gli ultimi sondaggi prima della pausa elettorale avevano dato i due candidati molto vicini tra loro e in tanti si aspettano che l’elezione del nuovo presidente venga decisa da una ridotta differenza di voti. La legge elettorale regionale prevede un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato presidente che ottiene più voti.

Il PD e la sinistra sono storicamente molto forti nella regione, una delle più ricche e meglio amministrate del paese, ma negli ultimi anni si sono spesso trovati in difficoltà nel mantenere i loro consensi. Alle elezioni del novembre 2014, ad esempio, l’attuale presidente Bonaccini fu eletto con un’affluenza bassissima (appena il 37 per cento degli aventi diritto) e con una percentuale inferiore rispetto a quelle che ottenevano i suoi predecessori (49 per cento). Negli ultimi cinque anni la situazione per il centrosinistra è ulteriormente peggiorata. Alle europee dello scorso maggio, col 67 per cento di affluenza, la Lega è risultata il primo partito in regione, con il 33 per cento e quasi 760 mila voti, un discreto vantaggio rispetto ai 703 mila voti raccolti dal PD.