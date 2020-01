Le foto e i vincitori dei SAG Awards 2020

Domenica c’è stata la cerimonia di premiazione dei SAG Awards, cioè i premi del cinema assegnati dalla Screen Actors Guild, il più importante sindacato di attori di Hollywood, e considerato una tappa importante nella stagione che si conclude con i premi Oscar a febbraio. Parasite del sudcoreano Bong Joon-ho ha vinto il premio principale, assegnato al film con il miglior cast: i SAG Awards infatti non premiano i film ma gli attori. È la prima volta che a vincere il premio è un film non in lingua inglese.

Joaquin Phoenix ha vinto il premio per il migliore attore per Joker e Renée Zellweger quello per la migliore attrice per Judy. Brad Pitt e Laura Dern hanno vinto quelli come migliori attore e attrice non protagonista, rispettivamente per C’era una volta… a Hollywood e Storia di un matrimonio. A Robert De Niro è stato assegnato un premio alla carriera.

Avengers: Endgame ha vinto l’ultimo premio del cinema, assegnato al film con le migliori controfigure. Ma ai SAG Awards vengono premiati anche gli attori che hanno recitato in televisione: Sam Rockwell e Michelle Williams hanno vinto per Fosse/Verdon, nella categoria delle miniserie; Peter Dinklage ha vinto per Game of Thrones e Jennifer Aniston per The Morning Show nelle serie drammatiche; Tony Shalhoub ha vinto per La fantastica signora Maisel e Phoebe Waller-Bridge per Fleabag, nelle migliori serie comedy. Nei premi complessivi per i cast, The Crown ha vinto tra le serie drammatiche, e La fantastica signora Maisel per le comedy. Game of Thrones ha vinto per le controfigure.

I SAG Awards sono considerati una sorta di anteprima dei premi Oscar, utili anche per capire come possano andare i più importanti premi del cinema americano. Il successo di Parasite ha ulteriormente rafforzato l’ipotesi che sia il film favorito alla vittoria del premio per il miglior film insieme a 1917, il film di Sam Mendes sulla Prima guerra mondiale. I quattro premi più importanti per i singoli attori, invece, sono andati agli stessi che avevano vinto gli equivalenti premi ai Golden Globe, rendendoli di gran lunga i favoriti ad aggiudicarsi il premio Oscar.