Le previsioni meteo per lunedì 20 gennaio

Lunedì, stando alle previsioni, il meteo non sarà troppo diverso da domenica; il cielo sarà coperto in tutta Italia, di mattina pioverà in Puglia, in Basilicata e in Sardegna e di pomeriggio potrebbe nevicare leggermente sull’Appennino toscano. Farà un po’ più freddo nelle regioni del Nord, in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, mentre la temperatura si alzerà lievemente in Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo per Roma

Sarà nuvoloso ma non troppo freddo, con temperature tra i 4 e i 10 gradi centigradi.

Le previsioni meteo per Milano

Il cielo sarà coperto, con qualche schiarita a ora di pranzo; sarà un po’ più freddo di domenica, con temperature tra 1 e 5 gradi centigradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.