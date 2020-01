Le previsioni meteo per domani, mercoledì 8 gennaio

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà una giornata tutto sommato serena in quasi tutta Italia, una notizia consolante visto che affrontare il secondo giorno di rientro al lavoro, o sui libri, o a scuola, non sarà così facile. Di mattina sarà bello dall’Umbria in su, e nuvoloso dal Lazio in giù, isole comprese. Di pomeriggio sarà bello anche dal Lazio in giù, ma potrebbe esserci un rovescio isolato nella zona di Olbia, e sarà nuvoloso in Sicilia. Di sera e di notte, invece, sarà sereno in tutte le regioni.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una bella giornata, con un po’ di foschia al mattino e alla sera, ma con temperature in rialzo: massima di 9 gradi e minima di 2-3.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano mercoledì sarà una gran bella giornata, con temperature piuttosto basse (tra 0 e 3 gradi) e aria tersa, a differenza degli ultimi giorni in cui c’è stata parecchia foschia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.