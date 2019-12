Le previsioni meteo per domani, sabato 28 dicembre

In molte zone d’Italia si è trascorso il Natale con un tempo da Pasqua, cioè con un bel sole e con temperature massime ben al di sopra dei 10 gradi. Il weekend in arrivo, invece, sembra che avrà temperature più consone al periodo, però farà comunque bel tempo in gran parte delle regioni: la mattina di sabato sarà brutto solamente al Sud, in particolare in Basilicata e in Puglia; di pomeriggio potrebbe piovere anche in Abruzzo e Molise e sullo stretto di Messina, e di sera e di notte continuerà più o meno allo stesso modo.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato sarà una giornata serena, soleggiata, e con temperature massime inferiori ai 10 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

Anche a Milano sarà una bella giornata, con qualche nuvola e foschia e con qualche grado in meno rispetto a Roma.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.