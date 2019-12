Le previsioni meteo per domani, martedì 24 dicembre

Martedì, la vigilia di Natale, non sarà male dal punto di vista del meteo. Mentre lo scorso weekend il brutto tempo ha causato disastri in diverse regioni d’Italia, questa settimana sarà bel tempo praticamente ovunque: la mattina della vigilia potrebbe esserci pioggia in Valle d’Aosta e nel verbanese, e in provincia di Messina. In tutte le altre regioni sarà prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso. Di pomeriggio continuerà così, con peggioramenti nella zona di Sondrio e neve prevista in Trentino-Alto Adige. Di sera e di notte potrebbe nevicare nel bellunese, ma in tutte le altre regioni sarà sereno.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata senza pioggia ma con un po’ di nebbia e nuvole soprattutto nel pomeriggio.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, martedì, sarà una bella giornata limpida e serena, con 8 gradi di massima.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.