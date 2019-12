Il maltempo sta causando molti disagi in diverse regioni d’Italia

La Protezione Civile ha diffuso per la giornata di sabato 21 dicembre vari livelli di allerta per diverse regioni italiane, a causa del maltempo: in Liguria è stata diramata l’allerta rossa, la più alta in quanto a criticità, mentre in alcune province di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Lazio è stata diffusa l’allerta gialla, meno grave.

La situazione peggiore è in Liguria, dove da ieri sono in corso piogge abbondanti, che hanno causato l’esondazione dei torrenti Entella e Armea.

L’allerta rossa riguarderà la zona di Levante, dove sono tenuti sotto osservazione i livelli dei torrenti Vara e Magra.

#Maltempo #21dicembre, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Imperia, potenziato il dispositivo di soccorso con l'invio di altre sezioni operative: effettuati 70 interventi nelle ultime 12 ore pic.twitter.com/AGhprWKALo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 21, 2019

A causa del maltempo un uomo è morto a Cordenons, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia: l’uomo è stato travolto da un torrente in piena, mentre si trovava in macchina. La strada era stata chiusa per l’allerta meteo ma, nonostante il divieto, l’uomo ha deciso comunque di proseguire e di provare a guadare il torrente. Una volta resosi conto di essere intrappolato ha chiesto aiuto ai soccorritori ma la piena ha trascinato via l’auto.

Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile a Magliano, nel grossetano. Al momento in corso 47 interventi in #Toscana legati al #Maltempo #21dicembre pic.twitter.com/sDDYz3DJgQ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 21, 2019

In Veneto, invece, la pioggia ha portato nuovamente l’acqua alta a Venezia: oggi il livello del mare ha raggiunto i 119 centimetri, ma per domani si prevede che raggiunga 130 centimetri verso le 7 di mattina. Sono stati segnalati inoltre disagi causati dalla pioggia anche a Roma, in particolare per quanto riguarda la circolazione stradale, a Firenze, dove alcuni aerei non sono stati fatti atterrare nell’aeroporto Vespucci, e in Campania, dove si sono verificati allagamenti e frane nel casertano, e l’esondazione del Lago Patria, in provincia di Napoli.